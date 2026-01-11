Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Mercoledì mattina con +Europa, Azione e Italia viva presenteremo una risoluzione sulla drammatica situazione in Iran. Dalla parte di chi si rivolta contro il regime teocratico. Dalla parte di un futuro democratico in Iran". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.
Iran: Sensi, 'presenteremo una risoluzione con +Europa, Azione e Iv'
11 gennaio, 2026 • 18:23
Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Mercoledì mattina con +Europa, Azione e Italia viva presenteremo una risoluzione sulla drammatica situazione in Iran. Dalla parte di chi si rivolta contro il regime teocratico. Dalla parte di un futuro democratico in Iran". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.