Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Domani, sabato 3 gennaio, alle 15 sarò con Lia Quartapelle e con tutti coloro che vorranno unirsi al monumento di Ferdowsi al Flaminio a Roma, a Piazza Ferdowsi, a portare dei fiori x le vittime del regime iraniano. Al fianco degli studenti che, come x donna vita libertà, lottano". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi.
Iran: Sensi, 'domani presidio a Roma, a fianco studenti che lottano'
2 gennaio, 2026 • 17:23
