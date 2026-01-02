

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "Sull’Ucraina niente manifestazione xché non ce ne frega niente degli ucraini che muoiono x la nostra libertà e democrazia. Sull’Iran come siamo messi? Ci interessa che studenti e donne si sollevino vs il regime? Oppure è politicamente scorretto, aspettiamo di capire? X sapere eh". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.



