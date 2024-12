Roma, 27 dic. (Adnkronos) - La seduta del Senato per l'esame della manovra si è aperta con gli interventi di tutti i gruppi parlamentari sulla notizia dell'arresto in Iran della giornalista Cecilia Sala. Vicinanza trasversale delle forze politiche e sostegno all'impegno del governo per la liberazione della cronista. "Siamo molto preoccupati per il suo arresto -ha detto Alessandro Alfieri del Pd-. Sappiamo che il governo è al lavoro, sappiamo che la questione è delicata", quindi "massimo sostegno a chi ci sta lavorando. Il governo ci tenga informati e coinvolti".

Quindi Enrico Borghi a nome di Italia Viva, Stefania Craxi di Forza Italia che ha sottolineato come il governo si sia "mosso immediatamente" e , accogliendo l'appello della famiglia della giornalista, ha invitato tutti a fare "meno clamore" possibile attorno alla vicenda per facilitare una rapida soluzione. "Dobbiamo essere attenti a non creare polemiche nocive per il negoziato, se esiste, - ha aggiunto Giuliomaria Terzi di Sant'Agata, nell'esprimere la vicinanza a nome di Fdi- ma abbiamo anche la necessità di capire sempre cosa sta dietro questa atroce politica di presa di ostaggi occidentali. Dobbiamo essere consapevoli che ci troviamo di fronte a una realtà, dal 7 ottobre in poi, che è responsabile di quello di negativo che sta succedendo in Medio Oriente".

Quindi il leghista Marco Dreosto: "Siamo certi e auspichiamo che il Governo riporti a casa Cecilia Sala al più presto". A nome dei 5 Stelle, Stefano Patuanelli, ha espresso "massima solidarietà a Cecilia Sala e alla sua famiglia nella speranza che possa presto riabbracciarlo. L'invito a evitare polemiche noi lo cogliamo, sarebbe stato auspicabile che lo facessero anche altri leader che si sono espressi in precedenza", ha aggiunto il capogruppo M5S al Senato. Una allusione fatta anche da Tino Magni di Avs: "Avremo modo di riparlarne. Per ora, solidarietà e impegno per liberazione Sala".