

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "L'Europa deve fare qualcosa subito, sostenere la protesta dei manifestanti e stare al fianco del popolo iraniano. Serve un faro di attenzione acceso, una azione diplomatica forte, assicurarsi che non venga dato sostegno dai Paesi vicini al regime che deve rispondere dei crimini che stiamo vedendo". Lo ha detto Elly Schlein a In onda.



