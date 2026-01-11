

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Siamo in contatto con il movimento Donna, vita e libertà, che abbiamo sempre sostenuto, e saremo parte delle mobilitazioni che organizzeranno nei prossimi giorni per dare quel supporto che l'Europa deve dare come a Gaza. Ci saremo come ci siamo sempre stati". Lo ha detto Elly Schlein a In onda parlando dell'Iran.

