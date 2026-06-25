

Manama, 25 giu. (Adnkronos) - "Ho parlato con il presidente Trump, è molto deluso, perché sente che non solo l'Italia ma anche altri Paesi europei, in un momento in cui affrontavamo una minaccia, non solo contro di noi ma più in particolare contro l'Europa, non si sono fatti avanti". Così Marco Rubio, rispondendo alle domande dei giornalisti in Bahrein, è tornato sulle dichiarazioni di Donald Trump su quello che considera il mancato aiuto da parte del nostro Paese agli Usa durante il conflitto con l'Iran.

"Non ci sono stati per noi e purtroppo tra loro c'era l'Italia" ha aggiunto il segretario di Stato Usa , aggiungendo però che la questione verrà affrontata, "ci lavoreremo su". "Ma il suo punto di vista su questo è stato chiaro, non dovrebbe sorprendere nessuno" ha detto ancora tornando sulle esternazioni di Trump. "Lo ha detto ancora ieri e sono sicuro che queste posizioni emergeranno ancora durante il summit della Nato tra un paio di settimane", ha concluso Rubio riferendosi al vertice che si svolgerà ad Ankara il 7 e 8 luglio.

