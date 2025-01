Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Quando c'è un italiano in pericolo all'estero tutti insieme si lavora per riportarlo a casa. Tutti ora si stringano attorno alla mamma Elisabetta, evitando polemiche". Lo ha detto Matteo Renzi, intervenendo in Senato. "Oggi è un giorno di festa per una brillante giornalista che tornerà a fare il suo lavoro in una repubblica democratica che riconosce le differenze ma sa fare assieme il proprio lavoro", aggiunge l'ex premier.