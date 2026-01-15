

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "I manifestanti che in Iran sfidano il regime rischiando la violenza, il carcere, la morte meritano la solidarietà di tutto il Parlamento italiano. Per questo ho promosso una risoluzione trasversale che, come quella al Senato, dovendo mettere insieme partiti diversi a destra e a sinistra, esprimeva solidarietà, lasciando ad altri atti considerazioni più generali sulla situazione in Iran e i rischi di un intervento americano. Il M5S avrebbe avuto l'occasione oggi di rimediare alla sconcia astensione di ieri al Senato, votando la risoluzione che ha visto la convergenza di tutte le forze politiche e purtroppo ha perso questa possibilità". Lo scrive Lia Quartapelle del Pd sui social.

"Le questioni di principio come il sostegno a chi lotta a caro prezzo per un Iran più aperto e più laico non si dovrebbero subordinare ad altre condizioni, pure giuste, come il no a un intervento straniero".

"Per questo, dopo aver chiesto di dividere le due votazioni, e avendo ricevuto un no, non ho partecipato al voto sulla risoluzione del M5S perchè metteva due principi in conflitto: il sostegno ai manifestanti e il no a un intervento straniero. Se un partito ripresenterà una risoluzione di sola condanna a una ipotesi si intervento straniero avrà il mio sostegno. Forse i 5 Stelle dovrebbero chiarirsi con se stessi - ribatte la deputata dem a Giuseppe Conte - prima di andare in piazza domani a manifestare per gli oppositori iraniani, quando in Parlamento hanno fatto mancare il loro voto".

