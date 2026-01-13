

Roma, 13 gen (Adnkronos) - In Iran "la soluzione non è la guerra di aggressione. Noi vi diciamo che non si può assistere inermi ai massacri, serve la politica, serve farsi voce di quel popolo, come in tutti i nostri atti parlamentari di questi anni, come nelle piazze. E' dal 2002 che ci siamo accanto al movimento Donna, vita e libertà, la destra dov'era? E ci saremo ancora questo venerdì e vi aspettiamo". Lo ha detto il deputato del Pd Peppe Provenzano, responsabile Esteri del partito, in aula alla Camera.



