Teheran, 26 mag. (Adnkronos) - L'Iran sopravvivrebbe anche se non ci fossero colloqui con gli Stati Uniti e se venissero applicate ulteriori sanzioni. Lo ha dichiarato il presidente Masoud Pezeshkian, secondo quanto riportato dai media statali, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che i negoziati del fine settimana con Teheran sono stati "molto buoni".

"Non è che moriremo di fame se si rifiutano di negoziare con noi o di imporre sanzioni. Troveremo un modo per sopravvivere", ha detto Pezeshkian, riferendosi ai colloqui sul programma nucleare iraniano.