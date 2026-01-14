

Pechino, 14 gen. (Adnkronos) - La Cina si oppone a qualsiasi ingerenza esterna negli affari interni dell'Iran. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri cinese, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che Washington potrebbe intraprendere "azioni molto forti" contro Teheran.

La Cina non tollera l'uso o la minaccia della forza nelle relazioni internazionali, ha affermato Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, in una conferenza stampa quando gli è stato chiesto della posizione della Cina riguardo i commenti di Trump.

