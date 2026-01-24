

Teheran, 24 gen. (Adnkronos) - Il Corpo paramilitare delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran è "più pronto che mai, con il dito sul grilletto". Lo afferma il suo comandante, il generale Mohammad Pakpour, mentre le navi da guerra statunitensi si dirigono verso il Medio Oriente. Nournews, un'agenzia di stampa vicina al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, riporta sul suo canale Telegram che il comandante ha avvertito gli Stati Uniti e Israele "di evitare qualsiasi errore di calcolo".

"Le Guardie della Rivoluzione Islamica e il caro Iran sono più pronti che mai, con il dito sul grilletto, a eseguire gli ordini e le direttive del Comandante in Capo", ha affermato Pakpour, citato da Nournews. La tensione tra Iran e Stati Uniti resta alta in seguito alla sanguinosa repressione delle proteste iniziate il 28 dicembre, innescate dal crollo della valuta iraniana, il rial, e che hanno travolto il Paese per circa due settimane.

