

Oslo, 1 gen. (Adnkronos) - Secondo un conteggio effettuato dall'ong Iran Human Rights, nel 2025 in Iran sono stati giustiziati almeno 1.500 condannati a morte, il che rappresenta il numero annuale di esecuzioni più alto registrato dall'organizzazione in 35 anni.

"Quello di cui siamo certi è che il numero di esecuzioni supera le 1.500. Si tratta di un record. Si tratta del numero più alto di esecuzioni registrate o segnalate dalla fine degli anni '80, ovvero da oltre 35 anni", ha dichiarato all'Afp Mahmood Amiry-Moghaddam, direttore dell'organizzazione con sede in Norvegia, aggiungendo che "ci sono ancora alcune centinaia di esecuzioni non confermate".

