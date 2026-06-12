

Teheran, 2 giu. (Adnkronos/afp) - La bozza di intesa tra Stati Uniti e Iran fissa un periodo di 60 giorni per i negoziati tesi a raggiungere un accordo sul programma nucleare iraniano. E' quanto rivela l'agenzia iraniana Mehr, citando una fonte vicina al team dei negoziatori che spiega che il memorandum prevede "60 giorni di negoziati per raggiungere un accordo sulle questioni del nucleare e per completare la revoca delle sanzioni primarie e secondarie degli Usa".

