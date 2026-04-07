

Teheran, 7 apr. (Adnkronos) - Mojtaba Khamenei, Guida Suprema iraniana, è ricoverato in un ospedale di Qom, non è cosciente e non è in grado di governare l'Iran. Le ultime notizie di oggi martedì 7 aprile arrivano dal Times e vengono rilanciate dai media di Israele citando una valutazione di intelligence israelo-americana e trasmessa ai Paesi del Golfo. "Mojtaba Khamenei è ricoverato a Qom in gravi condizioni, incapace di partecipare ad alcun processo decisionale del regime", si legge in una nota. Si tratta della prima volta che un rapporto rivela pubblicamente la condizione di Khamenei dall'inizio della guerra, quando si credeva fosse rimasto ferito negli attacchi del 28 febbraio in cui è rimasto ucciso l'Ayatollah Ali Khamenei.



Il Pentagono ha intanto annullato la conferenza stampa prevista per le 8 di questa mattina, le 14 in Italia, con Pete Hegseth e il capo dello Stato maggiore congiunto delle forze armate Usa, il generale Dan Caine. Non sono state fornite spiegazioni per la decisione.

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