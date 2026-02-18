

Tel Aviv, 18 feb. (Adnkronos) - I colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran svoltisi ieri a Ginevra si sono risolti con un "nulla di fatto". Lo ha dichiarato un alto funzionario statunitense a Channel 12. Un altro funzionario ha affermato che l'Iran ha tempo fino alla fine del mese per accettare un pacchetto di concessioni significative sul suo programma nucleare. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è "molto vicino" a dare l'ordine di un attacco su larga scala all'Iran, hanno dichiarato.

Nel frattempo, Israele ha tenuto riunioni a tutti i livelli per prepararsi all'eventualità che Trump dia il via libera a un attacco, riporta Channel 12. Israele concorda anche con la valutazione negativa dei colloqui di Ginevra espressa dal funzionario statunitense. "I tempi si stanno accorciando - ha dichiarato Tel Aviv - e questo vale anche per la preparazione militare. Alla fine, sarà un uomo a decidere".

Israele ritiene che vi sia un'alta probabilità che l'Iran colpisca il Paese in caso di un attacco statunitense o congiunto tra Stati Uniti e Israele. Il Comando del Fronte Interno dell'Idf e altre agenzie di emergenza hanno ricevuto istruzioni di predisporre tutti i preparativi necessari per tale eventualità, riporta Channel 12.

