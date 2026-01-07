

Teheran, 7 gen. (Adnkronos/Afp) - Una manifestazione nel sud-ovest dell'Iran è degenerata in scontri armati con le forze dell'ordine, causando due morti e 30 feriti, nell'undicesimo giorno di proteste nel Paese. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars, secondo cui alcuni commercianti stavano manifestando a Lordegan, una città a 455 chilometri a sud di Teheran, quando "i rivoltosi hanno iniziato a lanciare pietre contro le forze dell'ordine". "Tra loro, alcuni individui, in possesso di armi militari e da caccia, hanno improvvisamente aperto il fuoco sulla polizia", ha aggiunto la Fars, senza specificare se le persone uccise fossero poliziotti o manifestanti.

