

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "A distanza di una decina di una giorni dall'inizio del massacro in Iran da parte del regime, si parla di decine di migliaia di vittime. L'attezione dell'opinione pubblica è stata poco sollecitata anche per la mancanza di immagini e quelle che stanno arrivando sono terribili. Una repressione che continua e noi vogliamo continuare a dare voci ai dissidenti iraniani". Lo ha detto Riccardo Magi in una conferenza stampa alla Camera sulla situazione in Iran con Benedetto Della Vedova e Filippo Sensi e Cecilia D'Elia del Pd. Durante la conferenza stampa testimonianze e anche foto e video delle uccisioni in Iran ed è stato sottolineato positivamente l'impegno del ministro Antonio Tajani sull'inserimento dei pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche.

