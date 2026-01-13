

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - “Di fronte all’orrore della repressione del regime iraniano serve una mobilitazione internazionale forte e unanime. Occorre attivare ogni canale politico ed esercitare ogni pressione diplomatica per fermare omicidi, torture e arresti arbitrari. E occorre far arrivare tutto il sostegno possibile alle ragazze e ai ragazzi che, con un coraggio straordinario, continuano a manifestare per diritti, libertà e un futuro migliore, anche a costo della vita. Noi siamo e saremo sempre dalla loro parte, l’auspicio è che di fronte alle notizie terribili che arrivano dall’Iran le nostre piazze, le piazze di tutto il mondo, si riempiano per esprimere una posizione netta di vicinanza e di solidarietà al popolo iraniano in rivolta. Non ci può essere spazio per indifferenza e ambiguità”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati.

