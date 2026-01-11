

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “Siamo sempre stati e continuiamo ad essere dalla parte di chi in Iran lotta e manifesta per libertà, diritti e democrazia e ribadiamo la ferma e netta condanna per le uccisioni, gli arresti arbitrari, le violenze con cui il regime ancora una volta prova a soffocare la voglia di cambiamento nel Paese. Di fronte alla feroce repressione in atto occorre abbandonare ogni ambiguità e rafforzare la pressione politica e diplomatica sugli Ayatollah. La lotta del popolo iraniano ci riguarda tutti, anche l’opposizione, non possiamo e non dobbiamo lasciarlo solo”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.

