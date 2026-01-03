Tel Aviv, 3 gen. (Adnkronos) - "Il regime iraniano dovrebbe prestare attenzione a ciò che sta accadendo in Venezuela". Lo ha scritto su X il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid, commentando gli attacchi statunitensi nel Paese sudamericano.
Iran: Lapid, 'Teheran faccia attenzione a ciò che sta accadendo in Venezuela'
3 gennaio, 2026 • 11:43
