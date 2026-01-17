

Teheran, 17 gen. (Adnkronos) - La guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, afferma che l'Iran considera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump un "criminale" per aver inflitto vittime, danni e calunnie al popolo iraniano durante le proteste. "L'ultima sedizione anti-iraniana è stata diversa in quanto il presidente degli Stati Uniti è stato coinvolto personalmente", ha affermato Khamenei, citato dai media iraniani.

