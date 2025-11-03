

Teheran, 3 nov. (Adnkronos) - La cooperazione tra Iran e Stati Uniti non sarà possibile finché Washington continuerà a sostenere Israele, a mantenere basi militari e a interferire nella regione del Medio Oriente. Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, sui media statali.

