

Copenaghen, 29 ago. (Adnkronos/Afp) - I paesi occidentali hanno 30 giorni di tempo per trovare una soluzione diplomatica alla crisi nucleare iraniana. Lo ha affermato la rappresentante della politica estera europea, Kaja Kallas. "Stiamo entrando in una nuova fase di 30 giorni che dobbiamo davvero sfruttare per trovare soluzioni diplomatiche”, ha dichiarato prima dell'inizio di una riunione dell'Ue a Copenaghen, all'indomani della decisione presa dagli europei di attivare il meccanismo che entro un mese ripristinerà le sanzioni internazionali contro l'Iran. La richiesta sarà esaminata oggi dal Consiglio di sicurezza dell'Onu.

