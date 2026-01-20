

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Si è svolta di fronte all’ambasciata iraniana di Roma la manifestazione di Italia Viva, con Matteo Renzi, a sostegno degli iraniani che combattono in regime. L'immagine della ragazza iraniana che in Canada fuma una sigaretta accesa con una foto in fiamme dell'Ayatollah Khamenei ha fatto il giro del mondo. Abbiamo voluto replicare quel gesto per ribadire che stiamo al fianco degli iraniani in lotta per la libertà". Si legge in una nota di Iv.

