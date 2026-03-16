

Parigi, 16 mar. (Adnkronos/Afp) - L'Agenzia Internazionale dell'Energia (Iea) è pronta a rilasciare ulteriori riserve strategiche di petrolio "se necessario", in seguito all'annuncio di mercoledì relativo alla decisione di rilasciare 400 milioni di barili di petrolio, ha dichiarato oggi il suo direttore esecutivo, Fatih Birol.

"Considerando le scorte governative e industriali, sommandole, rimarranno ancora più di 1,4 miliardi di barili, il che significa che potremo fare di più in seguito, se necessario", ha affermato in una dichiarazione video.

