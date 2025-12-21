

Teheran, 21 dic. (Adnkronos) - Il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, tenente generale Eyal Zamir, ha avvertito che l'esercito colpirà i nemici di Israele "ovunque sia necessario, su fronti vicini e lontani". "Al centro della guerra più lunga e complessa nella storia di Israele c'è la campagna contro l'Iran - ha affermato durante la cerimonia di passaggio di consegne al capo della Direzione Pianificazione delle Idf - L'Iran ha finanziato e armato la cerchia di strangolamento attorno a Israele e ha sostenuto i piani per la sua distruzione".

Nel suo discorso, Zamir ha lanciato anche una velata frecciatina al ministro della Difesa Israel Katz, che ha bloccato le nomine di alto livello nell'esercito, tra cui i piani per promuovere il vice ammiraglio Eyal Harel, capo uscente della Direzione di pianificazione, come prossimo comandante della Marina. "Eyal, stai arrivando maturo e pronto a comandare la Marina e a guidarla nei prossimi anni, come spero avverrà nel prossimo futuro", ha detto Zamir.

