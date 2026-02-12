Tel Aviv, 12 feb. (Adnkronos) - Il portavoce persiano delle Forze di Difesa israeliane ha chiesto ai cittadini iraniani di contattarlo tramite il suo account X per chiedere collaborazione. "Chiediamo ai cittadini iraniani patriottici di seguire i nostri canali di comunicazione ufficiali e di contattarci per qualsiasi tipo di collaborazione", si legge nella dichiarazione.
Iran: Idf a cittadini iraniani, 'contattateci per collaborare'
12 febbraio, 2026 • 13:33
