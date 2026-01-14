

Roma, 14 gen (Adnkronos) - Il Pd aderisce alla manifestazione di supporto al popolo iraniano in programma venerdì 16 in piazza del Campidoglio, a Roma. Ne ha discusso l'Assemblea congiunta dei gruppi parlamentari dem, in corso alla Camera, decidendo di sostenere l'iniziativa. La sollecitazione alla partecipazione, hanno spiegato alcuni parlamentari Pd presenti, è arrivata direttamente dalla segretaria Elly Schlein.

Il presidio 'per la libertà e la democrazia in Iran, sostegno al popolo iraniano' è in programma alle 16 ed è promosso da Amnesty international, Woman life freedom for peace and justice e dal movimento Donna vita libertà.



