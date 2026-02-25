

Berlino, 25 feb. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri di Berlino ha invitato i cittadini tedeschi in Medio Oriente a prendere precauzioni di sicurezza in vista di un potenziale attacco degli Stati Uniti all'Iran, che potrebbe avere conseguenze anche per Israele e altri paesi della regione. L'ambasciata tedesca a Tel Aviv ha consigliato ai tedeschi in Israele di prepararsi a rimanere per un certo periodo di tempo nelle loro case nel caso in cui lo spazio aereo venisse chiuso a causa di attacchi iraniani. Se gli Stati Uniti attaccassero l'Iran, si prevede che Teheran prenderà di mira anche siti in Israele. In caso di chiusura dello spazio aereo, "le opzioni di supporto da parte dell'ambasciata e del ministero degli Esteri sono molto limitate", ha inoltre affermato l'ambasciata. Ha consigliato ai cittadini tedeschi in Israele, "vista la situazione della sicurezza nella regione", di fare scorta di provviste e di familiarizzare con le opzioni di protezione e i rifugi disponibili.

