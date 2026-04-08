

Tel Aviv, 8 apr. (Adnkronos) - Le forze israeliane (Idf) affermano che "continuano operazioni di terra mirate in Libano contro gli Hezbollah", storicamente sostenuti dall'Iran. Via X fanno sapere che "nel rispetto delle direttive a livello politico, le Idf hanno interrotto il fuoco nelle operazioni contro l'Iran", avviate lo scorso 28 febbraio con gli Usa, e restano in stato di massima allerta, "pronte per rispondere a livello difensivo a qualsiasi violazione".

Le Idf confermano di aver condotto nella notte raid su vasta scala contro siti in Iran usati per il lancio di missili, prima dell'annuncio della tregua di due settimane. "Contemporaneamente - si legge - in Libano le Idf continuano a condurre operazioni di terra mirate contro Hezbollah. Le Idf continueranno a operare su tutti i fronti per difendere Israele".

