Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "La liberazione di Cecilia Sala è una splendida notizia per tutti gli italiani e per tutti coloro che lottano per un mondo libero e per la libera informazione. Il suo caso ci ricorda quanto sia fondamentale difendere la libertà di stampa, un diritto essenziale per ogni società democratica. Il giornalismo resta una voce per la verità, una luce nei luoghi più oscuri del mondo. Quando una giornalista viene ingiustamente detenuta per il suo lavoro, è un attacco non solo alla sua persona, ma al diritto di tutti noi di essere informati. Oggi celebriamo il ritorno di Cecilia, ma non dimentichiamo gli altri reporter che, in diverse parti del mondo, continuano a rischiare la libertà e la vita per raccontare ciò che accade. La libertà non è negoziabile. Difenderla è un dovere di tutti". Così la senatrice M5S Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai.