Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "La liberazione di Cecilia Sala è una splendida notizia per tutta la Nazione. Resa possibile dalla credibilità e dalle capacità di Giorgia Meloni, del governo intero e dal lavoro costante, silenzioso e di altissimo livello dei nostri apparati di intelligence. Le qualità di Giorgia Meloni e la solidità di questo governo sono un patrimonio di tutta la Nazione. Possiamo tutti esserne orgogliosi, maggioranza e opposizioni, lasciando da parte le polemiche per qualche ora". Lo scrive in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.