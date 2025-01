Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Accogliamo con grande sollievo e gioia la notizia della liberazione di Cecilia Sala. È un grande risultato del nostro Paese. Questo evento ci riempie di speranza ma ci ricorda anche che la lotta per la liberazione di tutte le giornaliste ancora detenute: sono 88 dietro le sbarre in tutto il mondo. Un ringraziamento va a tutti coloro che, in diversi ruoli e capacità, hanno contribuito a ottenere questo risultato. Bisogna che si persista incessantemente nella difesa dei diritti umani e della libertà di espressione, ovunque, in tutti i Paesi. Dobbiamo tutti lottare per difendere l’informazione in tutti i modi". Così il vicepresidente della Camera e deputato del Movimento 5 stelle, Sergio Costa.