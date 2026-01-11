

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Esprimiamo forte preoccupazione per quel che sta accadendo in Iran, con attacchi e violenze ai cittadini che manifestano, morti e gravissime violazioni dei diritti umani. La comunità internazionale e l'Europa siano protagoniste di un deciso e rapido lavoro diplomatico per porre fine al massacro e alla repressione portati avanti dal regime di Teheran". Lo scrive sui social Giuseppe Conte.



