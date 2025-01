Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Cecilia Sala sta tornando a casa. E’ la bellissima notizia che tutti aspettavamo. Uno straordinario risultato frutto del lavoro incessante e determinato del nostro Presidente Giorgia Meloni, del governo, della diplomazia e dell’intelligence. Grazie a quanti si sono impegnati per questo e grazie a Cecilia per aver resistito con coraggio. Oggi siamo felici, per Cecilia, per la sua famiglia e per l’Italia intera". Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.