Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Esprimo la mia solidarietà alla giornalista Cecilia Sala, arrestata in Iran e ben nota per la sua professionalità e l’attenzione con cui è sempre riuscita a lavorare, anche in scenari delicati. Manteniamo la massima fiducia nel lavoro del Governo e del nostro corpo diplomatico che, con la riservatezza dovuta in questi casi, si sono subito attivati per riportare Sala al più presto in Italia". Lo afferma Lo afferma il senatore della Lega e vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio

"Le Istituzioni e tutto il Paese -aggiunge- si stringono attorno ai familiari della giornalista, nonché ai colleghi del Foglio e di Chora Media, nella speranza di tornare a leggere presto i suoi articoli e ascoltare le sue Stories”.