Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "L’ultima, ma proprio ultima, cosa che serve a Cecilia Sala sono le polemiche da pollaio politico. Gli haters fanno schifo e lo sappiamo, ma il ruolo del Governo in questo momento è trattare in modo riservato e riportarla a casa, non alimentare sterili discussioni. Le opposizioni responsabili seguono la vicenda con discrezione e attenzione". Lo scrive Carlo Calenda sui social.