Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Oggi al Senato in Commissione si è votata una mozione unitaria sull’Iran. Unici astenuti i 5S. Sempre dalla parte giusta della storia. Avanti cosi con Maduro, Putin e Ayatollah vari". Lo scrive sui social Carlo Calenda.
Iran: Calenda, 'M5s sempre dalla parte giusta, avanti con Maduro, Putin e ayatollah'
14 gennaio, 2026 • 10:13
Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Oggi al Senato in Commissione si è votata una mozione unitaria sull’Iran. Unici astenuti i 5S. Sempre dalla parte giusta della storia. Avanti cosi con Maduro, Putin e Ayatollah vari". Lo scrive sui social Carlo Calenda.