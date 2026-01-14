Parigi, 14 gen. (Adnkronos) - "Ciò che sospettiamo è che questa sia la repressione più violenta nella storia contemporanea dell'Iran e che debba assolutamente cessare". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot.
Iran: Barrot, 'repressione più violenta nella storia contemporanea'
14 gennaio, 2026 • 08:22
Parigi, 14 gen. (Adnkronos) - "Ciò che sospettiamo è che questa sia la repressione più violenta nella storia contemporanea dell'Iran e che debba assolutamente cessare". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot.