

Davos, 21 gen. (Adnkronos) - Lo stallo con l'Iran sulla verifica delle sue scorte di uranio arricchito e sull'ispezione degli impianti nucleari bombardati da Stati Uniti e Israele non può durare per sempre. Lo ha affermato Rafael Grossi, responsabile dell'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha ispezionato tutti i 13 impianti nucleari dichiarati in Iran che non sono stati bombardati, ma non è stata in grado di ispezionare nessuno dei tre siti chiave bombardati a giugno: Natanz, Fordow o Isfahan, scriva Haaretz citando una dichiarazione di Grossi alla Reuters al World Economic Forum di Davos.

L'Iran deve prima presentare un rapporto all'Aiea su quanto accaduto a quei siti e materiali, tra cui circa 440,9 kg di uranio arricchito fino al 60% di purezza, prossimo al 90% circa del livello di qualità per armi. Secondo un parametro di riferimento dell'Aiea, si tratta di materiale sufficiente, se ulteriormente arricchito, per 10 bombe nucleari. "Non possiamo andare avanti così all'infinito, perché a un certo punto dovrò dire: 'Beh, non ho idea di dove sia questo materiale'", il che significherebbe che non ci sarebbe alcuna garanzia che il materiale non sia stato deviato o nascosto, ha detto Grossi. "Al momento non ho questa convinzione o conclusione, ma quello che stiamo dicendo all'Iran è che deve impegnarsi".

