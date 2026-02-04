

Teheran, 4 feb. (Adnkronos) - L'agenzia di stampa iraniana Fars ha pubblicato negli ultimi giorni immagini delle basi statunitensi in Medio Oriente, mentre la tensione tra Teheran e Washington resta alta nonostante la prospettiva di colloqui diretti. Dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato un'azione militare contro l'Iran in seguito alla repressione delle proteste e se non riuscirà a raggiungere un accordo per limitare il suo programma nucleare, Teheran ha ripetutamente minacciato ritorsioni immediate contro Israele e obiettivi statunitensi in caso di attacco, indicando le basi militari americane nel Golfo come potenziali obiettivi.

La Fars, considerata vicina alle forze di sicurezza del Paese, ha pubblicato per due giorni consecutivi immagini delle basi statunitensi nella regione. Le immagini non riportano alcun commento ma soltanto il giorno della settimana e la data secondo il calendario persiano. L'immagine di ieri mostrava una vista dall'alto della base aerea di Al Dhafra, fuori Abu Dhabi, utilizzata dalle forze armate statunitensi e francesi. Oggi invece, l'agenzia ha mostrato la base aerea di Isa, nel Bahrein, alleato degli Stati Uniti, dove sono schierati anche aerei statunitensi. La France Presse ha confermato che le immagini della base aerea di Isa sono datate.

