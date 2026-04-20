

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - In occasione della Milano Design Week 2026, Iqos, il sistema di riscaldamento del tabacco numero uno al mondo, e Devialet - leader internazionale nell’ingegneria acustica - presentano 'Soundsorial Design', rinnovando per l'undicesimo anno consecutivo la presenza di Iqos all’interno della settimana del design più rilevante a livello globale. La missione di Devialet di riportare il suono al centro dell’esperienza di ascolto, attraverso innovazioni acustiche, incontra lo spirito all’avanguardia di Iqos, che guida il brand in un percorso costante di ricerca e sviluppo. Due culture orientate all’innovazione, unite da una comune ricerca dell’eccellenza.

"In entrambe le realtà - commenta Oggie Kapetanovic, President Heat Not Burn di Philip Morris International - il design è profondamente funzionale, e l’innovazione ne rappresenta il fondamento. Brevetti, prodotti e standard di settore ne sono la prova. Uniti da una ricerca costante dell’innovazione, Devialet e Iqos mettono in discussione lo status quo". Con un’installazione realizzata attraverso tecnologie innovative, 'Soundsorial Design' diventa uno spazio in cui spingersi oltre i confini dell’esperienza sensoriale: un ambiente in cui il suono di Devialet è vivo – visibile nel movimento dei suoi iconici woofer e percepibile fisicamente grazie alla potenza dell’infrabasso – invitando ciascun visitatore a esplorare lo spazio da diverse posizioni, fino a individuare la propria frequenza e ad assistere al momento in cui il suono si trasforma in visione.

"Portando il savoir‑faire di Devialet all’interno dello spazio - sottolinea Jacques Demont, ceo di Devialet - il suono diventa un elemento centrale: non è un semplice sfondo, ma accompagna e scandisce il percorso. Le prestazioni del diffusore Devialet Phantom Ultimate trasformano l’ascolto in una presenza fisica". In linea con lo spirito della collaborazione, Iqos e Devialet presentano inoltre la 'Soundsorial Limited Edition Capsule Drop', che riflette l’approccio condiviso all’innovazione e al design. I pattern, ispirati alla propagazione delle onde sonore, traducono visivamente l’incontro tra tecnologia, estetica e performance. Creata come espressione creativa della partnership, la capsule non sarà disponibile per la vendita.



"Milano e la Design Week rappresentano per noi un appuntamento chiave: un luogo in cui cultura del progetto, innovazione e visione si incontrano in modo unico - evidenzia Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia -. Essere presenti per l’undicesimo anno consecutivo significa rinnovare il nostro impegno nel dialogo con il mondo del design e della creatività, raccontando il percorso di trasformazione che stiamo portando avanti anche in Italia, fondato sull’innovazione e sulla ricerca. In Italia questo percorso si traduce in investimenti continui, nello sviluppo di competenze avanzate e in una filiera industriale e agricola sempre più orientata all’innovazione. Collaborazioni come quella con Devialet rappresentano per noi un modo concreto per condividere e valorizzare questo percorso di trasformazione".

L’installazione sarà aperta al pubblico dal 20 al 26 aprile, dalle 10 alle 21, presso Opificio 31, Tortona Rocks.

