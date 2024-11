Roma, 15 nov. - (Adnkronos) - Le nuove tecnologie rivoluzioneranno il settore dell’investimento e la ricetta del Gruppo Bcc Iccrea per accompagnare al meglio i propri clienti è quella di mixare la tecnologia con l’abilità umana e l’esperienza. “Ci aspettiamo che nel prossimo futuro gli investimenti siano stravolti dalla tecnologia, in particolare dall'intelligenza artificiale, che può invadere come si seleziona il titolo azionario, come si seleziona il fondo, come si costruisce il portafoglio. Chiaramente la nostra intenzione come Gruppo Bcc Iccrea è quella di mixare la tecnologia con l'abilità umana, con il fattore discrezionale, con l'esperienza”, spiega David Karni, il responsabile portafogli d’Investimento Bcc Risparmio&Previdenza. (Video)

Il Gruppo Bcc Iccrea, sottolinea Karni, “crede molto nella sostenibilità e di conseguenza la parte investimenti è permeata dei temi legati a fattori ambientali di social e di governance. Per fare questo, utilizziamo dati da primari provider internazionali che ci permettono di filtrare l'universo investibile, ci permettono di escludere società che crediamo possono danneggiare il portafoglio nel lungo periodo e fornisce una continua evoluzione sia dal punto di vista normativo che degli investimenti. Quindi costruiamo portafogli sempre più green, sempre più social, sempre più attenti alla governance delle società”.

In questo momento, spiega Luca Ramponi, vice direttore generale Bcc Risparmio&Previdenza, “ l'investimento sui mercati finanziari offre diverse opportunità ma anche svariati rischi, diventa cruciale la diversificazione. I mercati obbligazionari sono tornati ad essere un cuscinetto sul quale appoggiarsi nelle fasi di alta volatilità dei mercati azionari. Un prodotto bilanciato appare in questo momento, anche con una buona esposizione valutaria, la migliore soluzione per i diversi profili di rischio della clientela, che permetta di raccogliere la rivalutazione che i mercati azionari offrono nel medio lungo periodo senza esporci eccessivamente a rischio di fasi di momentanea flessione che, invece, i mercati obbligazionari possono efficacemente attutire”.

L’elezione di Donald Trump per il secondo mandato alla presidenza degli Stati Uniti, sottolinea Ramponi, “funge da discrimine per l'andamento sia dell'economia americana e globale sia per le future prospettive dei mercati finanziari. Ci aspettiamo ora una rivalutazione nel medio periodo dei mercati azionari, in particolare quello americano. Potrebbe aprirsi una fase di disaccoppiamento degli andamenti dei diversi listini geografici. L'Europa potrebbe non beneficiare totalmente dell'avanzamento congiunturale che gli Stati Uniti dovrebbero catturare nei prossimi trimestri, quindi anche la diversificazione geografica torna ad essere un vantaggio dei portafogli da potere intercettare".

"Anche il dollaro potrebbe avanzare in termini di valore rispetto alle altre valute, in particolare all’euro, e può essere un buon diversificatore di portafoglio. Cautela sui Treasury, i titoli di Stato americani che potrebbero invece soffrire delle politiche reflazionistiche da parte della nuova amministrazione americana. In generale però la notizia dell'elezione Donald Trump è favorevole per i mercati azionari, in particolare quello statunitense su cui è opportuno aumentare l'esposizione”, rileva Ramponi.