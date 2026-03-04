

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) Firmato oggi un protocollo d'intensa biennale fra One Health Foundation e FederCusi (Federazione Italiana dello sport universitario). Prende il via una collaborazione tra gli esperti e i centri universitari sportivi (Cus) per una serie di progetti che saranno condotti sempre seguendo il paradigma One health. In particolare verrà attivata una rete nazionale di 'Ambasciatori della One health' per promuovere iniziative e attività divulgative per favorire la prevenzione. L'altro obiettivo è incentivare gli stili di vita sani e in particolare l'attività sportiva. Infine si intende sostenere, sempre in ambito universitario, esami di screening e consulenze mediche. La nuova iniziativa viene presentata oggi a Roma presso la sede nazionale della FederCusi. - "Siamo lieti di poter avviare una collaborazione così importante e innovativa - dichiara Rossana Berardi, presidente di One Health Foundation e presidente eletto Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) - Come testimonia una vasta letteratura scientifica la salute umana, quella animale e l'ecosistema sono strettamente collegati e interdipendenti. Circa un quarto di tutte le malattie è influenzato da fattori ambientali e l'inquinamento rappresenta un fattore di rischio non trascurabile. Con la firma di oggi, per la prima volta in Italia, si vuole promuovere l'approccio One Health nelle università, ma non solo all'interno di aule didattiche o di strutture sanitarie. Grazie al supporto dei vari Cus, già attivi sui territori e che aderiranno all'iniziativa, porteremo i nostri messaggi sui campi da gioco, nelle palestre, nelle piazze, fra gli atleti e anche tra l'intera cittadinanza. Ci aspettiamo infine di creare una nuova cultura del One health tra giovani studenti che magari un giorno saranno protagonisti della ricerca scientifica interdisciplinare proprio su questo tema".

"La FederCusi riunisce i 49 centri sportivi universitari attivi in Italia - afferma Antonio Dima, presidente FederCusi - Nelle nostre strutture sportive e ricreative si allenano molti giovani studenti che rappresentano la futura classe dirigente del nostro Paese. Non solo i campi e le palestre che gestiamo sono spesso luoghi di ritrovo e punti di riferimento per l'intera cittadinanza. A nostro avviso tutta la società deve avere una maggiore consapevolezza sull'importanza di temi come il benessere, la prevenzione delle gravi malattie, la salvaguardia della salute animale e la tutela dell'ambiente. Abbiamo per questo deciso, con grande piacere, di firmare oggi il nuovo protocollo d'intesa con la One Health Foundation. Insieme a loro possiamo ora avviare nuovi progetti in tutta Italia sfruttando proprio la rete dei Cus. Quest'estate poi a Salerno vi saranno gli 'European Universities Games' con oltre 4.500 partecipanti da tutto il Vecchio continente. Rappresenterà un'ottima occasione per rilanciare il paradigma One health legato al mondo dello sport universitario".

“Il nostro Ateneo, in sinergia con il Cus, aderisce con convinzione a questa iniziativa e sarà tra i primi in Italia ad avviare nei prossimi mesi progetti pilota pensati per i giovani e realizzati insieme ai giovani - sottolinea Enrico Quagliarini, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche presente alla conferenza stampa insieme al Direttore generale dell’Ateneo Alessandro Iacopini -. Le nostre studentesse e i nostri studenti potranno essere non soltanto destinatari di azioni formative, ma protagonisti attivi di un percorso di crescita e responsabilizzazione sui temi della salute. La prevenzione delle patologie e la riduzione del loro impatto rappresentano una priorità di salute pubblica. Oggi disponiamo di conoscenze e strumenti che consentono di prevenire molte malattie, ma è fondamentale investire nella formazione di professionisti capaci di adottare una visione ampia, integrata e interdisciplinare. In questo senso, l’approccio One health offre un paradigma innovativo e necessario. Questa iniziativa si inserisce pienamente nella Terza Missione dell’Università: mettere il sapere accademico al servizio della società, generando impatto sul territorio e promuovendo, insieme alle nuove generazioni, una cultura della salute più consapevole e partecipata”.

“Preservare la salute di una popolazione sempre più anziana, come quella italiana, è davvero una sfida epocale – aggiunge Quintavalle, coordinatore Politiche pubbliche e istituzionali One Health Foundation -. Solo i tumori solidi provocano più di 160mila decessi l’anno, sono patologie tipiche della terza età e che risultano molto condizionate dagli stili di vita. Oltre alle abitudini salutari vanno migliorate le condizioni ambientali perché la qualità dell’aria gioca un ruolo nell’insorgenza di molte neoplasie. La ricerca scientifica deve proseguire e continuare a rendere disponibili ai pazienti nuove opportunità diagnostico-terapeutiche. Tuttavia bisogna anche prestare maggiore attenzione al contrasto all’inquinamento, alla tutela delle specie animali e allo studio di tutte queste interconnessioni sulla nostra salute”.

“L’uomo è ciò che respira, ciò che mangia e l'energia che consuma - conclude Attilio Bianchi, Segretario generale di One Health Foundation e ideatore del progetto -. One Health è il cambio di paradigma verso la sostenibilità dei nostri sistemi di welfare e la loro ragion stessa di esistere. Per troppo tempo abbiamo confuso la tutela della salute con la sola cura della malattia. Salute è una sfera più ampia, più complessa e più articolata. Un messaggio così profondamente innovativo, che trova nella cultura della prevenzione, nella promozione di sani stili di vita, che guarda alla prevenzione, all'alimentazione, al movimento come driver fondamentali, ha bisogno di ripensare anche i modi e i mezzi con i quali poter essere diffuso. Ed ecco l’idea del progetto. Gli studenti universitari, prima fruitori di consolidati momenti di prevenzione, partecipi di progetti di ricerca ad hoc e, dopo ancora ambasciatori, all'interno delle proprie famiglie e dei propri variegati mondi del vissuto sociale, del nuovo modello interpretativo della dimensione Salute. Siamo certi che quanti già credono in questo progetto continueranno a sostenerlo con convinzione e che molti altri, nel tempo, sceglieranno di diventare compagni di viaggio in questa splendida avventura”.

