Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Via libera unanime della Camera, 278 sì e nessun astenuto, alla mozione di maggioranza sulla violenza digitale di genere. L'aula ha anche approvato alcune parti delle mozioni dell'opposizione.
Internet: Ok unanime della Camera a mozione su violenza digitale di genere
18 febbraio, 2026 • 12:33
Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Via libera unanime della Camera, 278 sì e nessun astenuto, alla mozione di maggioranza sulla violenza digitale di genere. L'aula ha anche approvato alcune parti delle mozioni dell'opposizione.