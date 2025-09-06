

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Recenti casi, gravissimi, legati alla pubblicazione online e alla manipolazione di immagini femminili, hanno mostrato come non di rado i social e la rete siano usati per scopi violenti. Campagne di odio sono state innescate contro persone che, semplicemente, avevano espresso opinioni. E l'odio purtroppo spesso prende di mira anche i familiari. Se la cifra del nostro essere democrazie è la libertà di pensiero e di espressione, dobbiamo essere uniti nel difenderla e nel contrastare, tutti, chi usa il web e i social network in maniera deviata". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo al G7 Parlamentare, in Canada.

"Una battaglia contro la violenza in rete -ha aggiunto- è una battaglia di civiltà, che va di pari passo con la difesa dei valori occidentali che, oggi più che mai, sono sotto la minaccia di forze autoritarie".

