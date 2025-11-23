

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - “Secondo quanto emerso alla festa dei 25 anni di Repubblica Bari, i dati sulle intercettazioni forniti dal ministro della Giustizia Carlo Nordio sarebbero inattendibili e strumentali, come dichiarato dal componente del Csm Ernesto Carbone e dal procuratore di Bari, Roberto Rossi. Al fine di fare piena luce sulla vicenda, presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro Nordio”. Lo dice Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde.

“Le percentuali indicate da Nordio, di accoglimento delle richieste dei pm, sarebbero non veritiere, secondo Carbone. Inoltre sembrerebbe che non esista alcun sistema informatizzato di raccolta, i registri sarebbero cartacei e i numeri diffusi dal ministero potrebbero riguardare solo pochi casi selezionati. Se ciò fosse confermato, ci ritroveremmo davanti a una manipolazione dei dati e della realtà della giustizia per sostenere interessi politici e giustificare la riforma della separazione delle carriere, e ciò sarebbe inaccettabile. Un Paese serio non può permettere che la lotta alla criminalità diventi terreno di propaganda”, conclude Bonelli.

