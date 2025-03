Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “Con l’approvazione del Ddl sulle intercettazioni, da parte del Governo Meloni, e assistiamo alla vittoria dell’impunità sulla giustizia: il crimine da oggi brinda. In un colpo solo la destra ha demolito tutti gli strumenti di polizia giudiziaria per contrastare il crimine con un accanimento pianificato di attacco alla magistratura". Così Angelo Bonelli, Co-Portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

"Eliminare strumenti fondamentali come le intercettazioni rappresenta un precedente gravissimo e significa di fatto favorire l’illegalità e ostacolare il lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine. Limitare infatti le intercettazioni a 45 giorni renderà impossibile per la polizia giudiziaria indagare su crimini gravi come omicidi, violenze sessuali anche su minori, sul traffico di stupefacenti, corruzione e i reati di estorsione e truffa che vedono coinvolti sempre più anziani. Questa legge non è altro che un nuovo tassello nell’attacco alla magistratura e all’attività di polizia giudiziaria, un ulteriore colpo alla legalità nel nostro Paese".